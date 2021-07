San Basilio, 55enne evade dai domiciliari e torna a spacciare in sella…a un moto rubata (Di venerdì 9 luglio 2021) Neppure una settimana fa, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Monte Sacro avevano arrestato un 55enne per aver trasformato un immobile dell’Ater nella sua base di spaccio. L’uomo era stato beccato proprio nell’appartemento, in via Recanati, a San Basilio. Dopo il processo per direttissima per l’uomo, 55 anni italiano, con precedenti, il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari, presso la sua abitazione di Guidonia Montecelio. Il giorno seguente, gli stessi Carabinieri lo hanno ritrovato a San Basilio, in via Fabriano, a bordo di uno scooter rubato. Senza preventiva autorizzazione, era evaso dal proprio domicilio e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Neppure una settimana fa, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Monte Sacro avevano arrestato unper aver trasformato un immobile dell’Ater nella sua base di spaccio. L’uomo era stato beccato proprio nell’appartemento, in via Recanati, a San. Dopo il processo per direttissima per l’uomo, 55 anni italiano, con precedenti, il giudice aveva disposto gli arresti, presso la sua abitazione di Guidonia Montecelio. Il giorno seguente, gli stessi Carabinieri lo hanno ritrovato a San, in via Fabriano, a bordo di uno scooter rubato. Senza preventiva autorizzazione, era evaso dal proprio domicilio e ...

