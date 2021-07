Premio Strega 2021, vince Emanuele Trevi con “Due vite” come da pronostico: un romanzo sul filosofeggiare dell’assenza (Di venerdì 9 luglio 2021) Due vite di Emanuele Trevi ha vinto il Premio Strega 2021. E l’editore Neri Pozza, non proprio uno dei più grandi gruppi editoriali italiani, trionfa per la prima volta nella sua lunga storia e mette in fila blasonati editori come Einaudi, La Nave di Teseo, Bompiani e Feltrinelli. Al palo rimangono tre scrittrici (Di Pietrantonio, Bruck, Caminito) e uno scrittore (Bajani) come da pronostico post eliminazione di Teresa Ciabatti (Mondadori) per la finale. Insomma niente di nuovo sul fronte dello Strega. Se non quello di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Duediha vinto il. E l’editore Neri Pozza, non proprio uno dei più grandi gruppi editoriali italiani, trionfa per la prima volta nella sua lunga storia e mette in fila blasonati editoriEinaudi, La Nave di Teseo, Bompiani e Feltrinelli. Al palo rimangono tre scrittrici (Di Pietrantonio, Bruck, Caminito) e uno scrittore (Bajani)dapost eliminazione di Teresa Ciabatti (Mondadori) per la finale. Insomma niente di nuovo sul fronte dello. Se non quello di una ...

