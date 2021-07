Pfizer chiederà presto autorizzazione per terza dose (Di venerdì 9 luglio 2021) Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l'Ema nella Ue, l'autorizzazione per la terza dose del vaccino anti Covid. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021)e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l'Ema nella Ue, l'per ladel vaccino anti Covid.

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccino anti-Covid, Pfizer chiederà autorizzazione per terza dose #pfizer - ticinonews : Pfizer chiederà il via libera per la terza dose - pamelaamadeo : Ieri il medico vaccinatore mentre facevo la seconda dose mi aveva avvertito...preparati alla terza : Covid, Pfizer… - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccino anti-Covid, Pfizer chiederà autorizzazione per terza dose #pfizer - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Vaccino anti-Covid, Pfizer chiederà autorizzazione per terza dose #pfizer -