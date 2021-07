Ocasio-Cortez perde in casa

(Di venerdì 9 luglio 2021) Alexandriaha perso nella sua New York: la candidata alle primarie democratiche per la carica di sindaco che aveva sostenuto, Maya Wiley, è arrivata terza, dietro al vincitore, Eric Adams, e a Kathryn Garcia, entrambi esponenti dell’ala moderata del partito.– deputata del Bronx e star dei democratici più radicali, di quelli che pensano (e dicono) che i moderati non dovrebbero nemmeno essere considerati del partito perché sono di destra – ha scelto tardi, a una settimana dall’inizio delle votazioni via posta, Maya Wiley, e questo ha pesato perché oggi molti dicono che i radicali si sono ...

... dove sono stati sconfitti i suoi rivali progressisti all'interno del partito come Alexandia, che dopo l'omicidio di George Floyd avevano lanciato la campagna per tagliare i fondi alla ...... o meglio lo staff che ne cura la comunicazione, ha preso ispirazione dai manifesti della giovane stella dell'ala radicale dei Democratici americani, Alexandra, per i cartelloni con ...Alle primarie di New York si è imposto Eric Adams, ex poliziotto esponente dell'establishment. Che ne è dell'appeal e della strategia della deputata star dei democratici radicali?L'afroamericano Adams vince sul filo di lana le primarie dei democratici. Katrhryn Garcia e Maya Wiley non correranno per la carica ...