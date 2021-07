Nuoto | Europei Juniores 2021 | Cerasuolo d’oro nei 50 rana | bronzo della 4×200 sl uomini Popovici impressiona ancora

(Di venerdì 9 luglio 2021) Quarta giornata di semifinali e finali che va in archivio a Roma, sede deglidi. La piscina del Foro Italico ha regalato prestazioni di un certo rilievo che vale la pena raccontare. La programmazione è partita con 50: Simone, dopo ilnei 100, ha conquistato l’oro con il grande crono di 27?29 a precedere il duo ucraino formato da Rostyslav Kryzhanivs’kyy (27?75) e da Volodymyr Lisovests’ (27?94). Ottava posizione per l’altro Federico Rizzardi (28?51). Un vero peccato per Lorenzo ...

Advertising

SimonVenturini : #NUOTO • Federico Rizzardi tra i migliori nuotatori d'Europa. Il 16enne del Veneziano è appena arrivato ottavo nel… - sassuolo2000 : Nuoto, Campionati europei Junior: Chiara Fontana fuori dalla finale di un soffio - - artvhazza : questo è l’anno dell’italia, il 2021 è italiano. eurovision, luca, finale europei, tennis, soft ball, nuoto, karatè - miry17615488 : @comeanimamai ora sono tutti 'la smetterete di fare i finti fan?' beh mi pare logico che per gli europei unx si gua… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Europei junior, Galossi da record nei 200 stile libero -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

Dopo il bronzo nei 100 rana conquistato nel pomeriggio di ieri aglijuniores di Roma , Simone Cerasuolo (Imolanuoto) poco fa nei 50 rana ha conquistato il titolo continentale fermando il cronometro in 27'29. (r.s.) Nella foto: Simone CerasuoloDopo il cameo esibito da Chiara Fontana nella terza giornata, chiamata a lanciare la staffetta mista - mixed al miglior tempo nelle qualifiche, senza poi vedere la materializzazione in metallo causa ...Quarta giornata di semifinali e finali che va in archivio a Roma, sede degli Europei Juniores 2021 di nuoto. La piscina del Foro Italico ha regalato prestazioni di un certo rilievo che vale la pena ra ...Dopo il cameo esibito da Chiara Fontana nella terza giornata, chiamata a lanciare la staffetta mista - mixed al miglior tempo nelle qualifiche, senza poi vedere la materializzazione in metallo causa..