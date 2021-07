Napoli, tensione tra fan di Manfredi e di Maresca: sfiorata la rissa (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione e un principio di rissa subito sedato dai presenti a Napoli tra i sostenitori del candidato di centrodestra alle Comunali Catello Maresca e un simpatizzante del candidato espressione dell’alleanza Pd-M5s Gaetano Manfredi in occasione di un appuntamento elettorale che vedeva quest’ultimo impegnato nei popolari Quartieri Spagnoli. In cinque, dietro uno striscione pro Maresca, hanno atteso il candidato del centrosinistra all’uscita da un bar contestandone la presenza. Ne è nata una discussione con un sostenitore dell’altra parte che è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti die un principio disubito sedato dai presenti atra i sostenitori del candidato di centrodestra alle Comunali Catelloe un simpatizzante del candidato espressione dell’alleanza Pd-M5s Gaetanoin occasione di un appuntamento elettorale che vedeva quest’ultimo impegnato nei popolari Quartieri Spagnoli. In cinque, dietro uno striscione pro, hanno atteso il candidato del centrosinistra all’uscita da un bar contestandone la presenza. Ne è nata una discussione con un sostenitore dell’altra parte che è ...

