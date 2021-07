Mick Jagger ha violato la quarantena per tifare l’Inghilterra a Wembley (Di venerdì 9 luglio 2021) Londra, 9 lug – Il frontman dei Rolling Stones, il leggendario Mick Jagger, ha violato la quarantena per accorrere a Wembley e vedere l’Inghilterra in semifinale contro la Danimarca. Mick Jagger a Wembley Mick Jagger è notoriamente appassionato di calcio e un grande tifoso dell’Arsenal e, di fronte alla semifinale Inghilterra-Danimarca disputatasi a Wembley non ha saputo resistere. E’ rientrato dalla Francia, dove è stato per il resto degli Europei di calcio, e non ha rispettato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Londra, 9 lug – Il frontman dei Rolling Stones, il leggendario, halaper accorrere ae vederein semifinale contro la Danimarca.è notoriamente appassionato di calcio e un grande tifoso dell’Arsenal e, di fronte alla semifinale Inghilterra-Danimarca disputatasi anon ha saputo resistere. E’ rientrato dalla Francia, dove è stato per il resto degli Europei di calcio, e non ha rispettato ...

Advertising

fedeerr : RT @gippu1: Non potremo chiedere a Mick Jagger di indossare la maglia della Nazionale come aveva fatto a Torino, esattamente 39 anni prima.… - Ulissesempre1 : RT @gippu1: Non potremo chiedere a Mick Jagger di indossare la maglia della Nazionale come aveva fatto a Torino, esattamente 39 anni prima.… - st_larochelle : RT @gippu1: Non potremo chiedere a Mick Jagger di indossare la maglia della Nazionale come aveva fatto a Torino, esattamente 39 anni prima.… - Lucachannel : RT @gippu1: Non potremo chiedere a Mick Jagger di indossare la maglia della Nazionale come aveva fatto a Torino, esattamente 39 anni prima.… - MaryPayne9444 : RT @Manuel_Real_Off: Annamo bene proprio bene cit. #euro2020 -