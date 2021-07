Mandorlini: 'Inzaghi? L'Inter non è la Lazio, sono molto curioso' (Di venerdì 9 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Advertising

nmagstars : Intervista Mandorlini:... - CorriereQ : Mandorlini: “Inzaghi? L’Inter non è la Lazio, sono molto curioso” - sportli26181512 : Mandorlini: 'Inzaghi? L'Inter non è la Lazio, sono molto curioso': Mandorlini: 'Inzaghi? L'Inter non è la Lazio, so… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Intervista a #Mandorlini: '#Inzaghi? L'#Inter non è la Lazio, sono molto curioso' #SerieA - Gazzetta_it : Intervista a #Mandorlini: '#Inzaghi? L'#Inter non è la Lazio, sono molto curioso' #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Mandorlini Inzaghi Mandorlini: 'Inzaghi? L'Inter non è la Lazio, sono molto curioso' L'addio al Padova, dopo la sconfitta ai rigori nella finale playoff di Serie C con l'Alessandria, è fresco. Ma con Andrea Mandorlini si parla soprattutto di Inter: tra Inzaghi, l'addio di Conte, la squadra dei record e il DNA nerazzurro. I campioni d'Italia si sono ritrovati ad Appiano per iniziare a lavorare verso un'...

Mandorlini: 'Inzaghi? L'Inter non è la Lazio, sono molto curioso' L'addio al Padova, dopo la sconfitta ai rigori nella finale playoff di Serie C con l'Alessandria, è fresco. Ma con Andrea Mandorlini si parla soprattutto di Inter: tra Inzaghi, l'addio di Conte, la squadra dei record e il DNA nerazzurro. I campioni d'Italia si sono ritrovati ad Appiano per iniziare a lavorare verso un'...

Mandorlini: "Inzaghi? L'Inter non è la Lazio, sono molto curioso" La Gazzetta dello Sport L'addio al Padova, dopo la sconfitta ai rigori nella finale playoff di Serie C con l'Alessandria, è fresco. Ma con Andreasi parla soprattutto di Inter: tra, l'addio di Conte, la squadra dei record e il DNA nerazzurro. I campioni d'Italia si sono ritrovati ad Appiano per iniziare a lavorare verso un'...L'addio al Padova, dopo la sconfitta ai rigori nella finale playoff di Serie C con l'Alessandria, è fresco. Ma con Andreasi parla soprattutto di Inter: tra, l'addio di Conte, la squadra dei record e il DNA nerazzurro. I campioni d'Italia si sono ritrovati ad Appiano per iniziare a lavorare verso un'...