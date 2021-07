LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: non va via la fuga (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 12.52 Al comando troviamo Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Omer Goldstein (Israel-Start Up-Nation) e Pierre LaTour (TotalEnergies). 12.50 Attaccano in tre, il gruppo non reagisce. 12.47 Attacca anche il campione olimpico van Avermaet, ma la fuga non va via. 12.45 Foratura sia per Gautier che per Naesen. 12.43 Gruppo nuovamente compatto. 12.41 200 chilometri al traguardo. 12.39 Con l’azzurro il teutonico Walscheid ed il danese Pedersen. 12.37 Ora si muovono in tre, c’è anche un italiano: Lorenzo Rota. 12.35 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.52 Al comando troviamo Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Omer Goldstein (Israel-Start Up-Nation) e Pierre La(TotalEnergies). 12.50 Attaccano in tre, il gruppo non reagisce. 12.47 Attacca anche il campione olimpico van Avermaet, ma lanon va via. 12.45 Foratura sia per Gautier che per Naesen. 12.43 Gruppo nuovamente compatto. 12.41 200 chilometri al traguardo. 12.39 Con l’azzurro il teutonico Walscheid ed il danese Pedersen. 12.37 Ora si muovono in tre, c’è anche un italiano: Lorenzo Rota. 12.35 ...

