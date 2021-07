LIVE Berrettini-Hurkacz, Wimbledon 2021 in DIRETTA: alle 14.30 appuntamento con una semifinale storica (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Seconda partita sul Campo Centrale della vita per Matteo Berrettini: dopo la partita appena citata con Re Roger Federer, l’azzurro non aveva rimesso piede nel tempio del tennis. 14.23 Berrettini aveva raggiunto la seconda settimana a Wimbledon nel 2019, quando fu fermato da Roger Federer in maniera netta agli ottavi di finale: un’esperienza che il romano ha messo nel suo bagaglio e che ne ha agevolato la crescita dal punto di vista mentale. 14.21 Due i precedenti ufficiali fra i due giocatori: una vittoria per parte. Berrettini ha vinto nelle ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 Seconda partita sul Campo Centrale della vita per Matteo: dopo la partita appena citata con Re Roger Federer, l’azzurro non aveva rimesso piede nel tempio del tennis. 14.23aveva raggiunto la seconda settimana anel 2019, quando fu fermato da Roger Federer in maniera netta agli ottavi di finale: un’esperienza che il romano ha messo nel suo bagaglio e che ne ha agevolato la crescita dal punto di vista mentale. 14.21 Due i precedenti ufficiali fra i due giocatori: una vittoria per parte.ha vinto nelle ...

