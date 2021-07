Lite furiosa tra Harry e William, Kate Middleton e Meghan Markle provano a ricucire lo strappo (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto riportato dai tabloid Harry e William hanno litigato furiosamente e le loro consorti stanno cercando di farli riappacificare. La cerimonia di inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana in occasione di quello che sarebbe stato il 60° compleanno della principessa triste, sembrava avesse gettato le basi per una riconciliazione tra i principi Harry e William. I due, in favore di fotocamere e videocamere, sono apparsi sereni, affiatati e scherzosi, come se tra loro ogni diverbio fosse finalmente risolto. Secondo recenti rumor, però, al termine della cerimonia i litigi sarebbero ripresi. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto riportato dai tabloidhanno litigatomente e le loro consorti stanno cercando di farli riappacificare. La cerimonia di inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana in occasione di quello che sarebbe stato il 60° compleanno della principessa triste, sembrava avesse gettato le basi per una riconciliazione tra i principi. I due, in favore di fotocamere e videocamere, sono apparsi sereni, affiatati e scherzosi, come se tra loro ogni diverbio fosse finalmente risolto. Secondo recenti rumor, però, al termine della cerimonia i litigi sarebbero ripresi. ...

