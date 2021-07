Lino Banfi, 85 anni tra Oronzo Canà, nonno Libero e un amore lungo 70 anni (Di venerdì 9 luglio 2021) Quel “porca pu**ena” che Oronzo Canà ha tuonato dopo ogni gol segnato nella partita Italia-Turchia è ormai l’inno di gloria che riecheggia da martedì 6 luglio. E che, soprattutto, ci prepara alla finale di domenica. In attesa della tanto agognata serata, il celebrato ‘allenatore nel pallone‘ ha tagliato un altro traguardo: oggi 9 luglio, infatti, Lino Banfi compie 85 anni. Tra i volti più rappresentativi della commedia sexy italiana a cavallo fra gli anni Settanta – Ottanta, l’ex Oronzo Canà e, successivamente, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 luglio 2021) Quel “porca pu**ena” cheha tuonato dopo ogni gol segnato nella partita Italia-Turchia è ormai l’inno di gloria che riecheggia da martedì 6 luglio. E che, soprattutto, ci prepara alla finale di domenica. In attesa della tanto agognata serata, il celebrato ‘allenatore nel pallone‘ ha tagliato un altro traguardo: oggi 9 luglio, infatti,compie 85. Tra i volti più rappresentativi della commedia sexy italiana a cavallo fra gliSettanta – Ottanta, l’exe, successivamente, ...

