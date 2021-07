Le quattro tribù delle “smart city” diseguali del futuro

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nemmeno Steve Jobs lo aveva previsto. Poco prima di morire, parlò di Apple Park, ilquartier generale di Apple a Cupertino, come del «Luogo del lavoro del: il miglior ufficio al mondo». Oggi, dieci anni dopo, i dipendenti di Apple sembrano averne una ben diversa opinione, e stanno opponendo forti resistenze alle richieste dell’amministratore delegato Tim Cook di tornare in ufficio almeno tre giorni a settimana a partire da settembre. Apple Park è oggi la struttura privata più costosa al mondo, avendo dovuto richiedere tra i 4 e i 5 miliardi per essere costruita. Ai tempi di Jobs, i costi stimati erano di circa 500milioni, e la fine dei ...