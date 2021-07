Lazio, Sarri si presenta: “Arrivo in società adatta a me. Vogliamo divertirci” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Questo dualismo con Mourinho non lo vedo. L’ho conosciuto, è un bel personaggio e mi è simpatico. Lui ha vinto molto più di me, ma non vuol dire nulla. Nel derby non faremo di tutto, ma di più per vincere. Citerò più me stesso che altri personaggi. Vorrei vedere una squadra con grande spirito di sacrificio durante la settimana per poi divertirsi la domenica. Voglio vedere voglia di dominare la partita, e penso ci siano i presupposti“. Non poteva che cominciare da una battuta su Mourinho la conferenza di presentazione di Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio. Sarri poi difende a spada tratta il suo bomber Immobile: ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) “Questo dualismo con Mourinho non lo vedo. L’ho conosciuto, è un bel personaggio e mi è simpatico. Lui ha vinto molto più di me, ma non vuol dire nulla. Nel derby non faremo di tutto, ma di più per vincere. Citerò più me stesso che altri personaggi. Vorrei vedere una squadra con grande spirito di sacrificio durante la settimana per poi divertirsi la domenica. Voglio vedere voglia di dominare la partita, e penso ci siano i presupposti“. Non poteva che cominciare da una battuta su Mourinho la conferenza dizione di Maurizio, nuovo allenatore dellapoi difende a spada tratta il suo bomber Immobile: ...

