L'amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile? Arrivano le prime incertezze (Di venerdì 9 luglio 2021) Giulia Stabile e Sangiovanni ancora innamorati? L'amore tra i due vive un momento delicato. Ecco tutti i dettagli Tanto piccoli ma tanto innamorati, sono usciti entrambi dal talent show "Amici" alzando contemporaneamente la coppa della vittoria, Giulia Stabile ha trionfato nella categoria danza, e Sangiovanni è riuscito a conquistare tutti con i suoi inediti, conquistando il primo posto nella categoria canto. E' ancora attualmente primo in classifica su tutti i digital store con i suoi singoli certificati d'oro e di platino. Dopo l'uscita dalla scuola di Amici, e dopo aver ...

