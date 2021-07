James Harden fermato dalla polizia a Parigi | poi arrestano un rapper

Ultime Notizie dalla rete : James Harden

, nella capitale francese per la settimana della moda, è stato perquisito durante un controllo in cui è stato arrestato il suo amico rapper Lil Baby: le forze dell'ordine hanno parlato di ...Giornate intense pera Parigi. La star NBA, giocatore dei Brookyn Nets, si trova in Francia per partecipare ad una serie di eventi legati alla settimana della moda e di certo non si aspettava un'accoglienza ...Giornate intense per James Harden a Parigi. La star NBA, giocatore dei Brookyn Nets, si trova in Francia per partecipare ad una serie di eventi legati alla settimana della moda e di certo non si aspet ...Chiusa la stagione NBA in anticipo, James Harden si rilassa a Parigi seguendo la fashion week. O così sperava, visto che nella serata di ieri è stato fermato dalla polizia francese: un semplice contro ...