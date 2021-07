Istituto Superiore di Sanità: due dosi di vaccino proteggono da ricoveri e morte fino al 100% (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo i dati forniti oggi dall’Istituto Superiore di Sanità durante la presentazione del monitoraggio settimanale, due dosi di vaccino proteggono all’80% dal Covid e al 100% da ricoveri e morte, per tutte le fasce di età. I dati tengono conto dello status vaccinale di infetti, ricoverati e deceduti per il virus, e l’efficacia vaccinale è stata calcolata per quattro fasce di età, 12-39, 40-59, 60-79 e over 80. Per quanto riguarda l’infezione, il ciclo completo di vaccinazioni ha un’efficacia tra il 79,8% e l’81,5%, a seconda della fascia ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo i dati forniti oggi dall’didurante la presentazione del monitoraggio settimanale, duediall’80% dal Covid e alda, per tutte le fasce di età. I dati tengono conto dello status vaccinale di infetti, ricoverati e deceduti per il virus, e l’efficacia vaccinale è stata calcolata per quattro fasce di età, 12-39, 40-59, 60-79 e over 80. Per quanto riguarda l’infezione, il ciclo completo di vaccinazioni ha un’efficacia tra il 79,8% e l’81,5%, a seconda della fascia ...

