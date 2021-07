IL MEGLIO DI DOMENICA IN: RAFFAELLA CARRÀ INTERVISTATA DA MARA VENIER (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 21 dicembre 1995 RAFFAELLA CARRÀ tornò in Rai dopo quattro anni trionfali in Spagna. Per promuovere il nuovo varietà di Rai1 RAFFAELLA scelse DOMENICA In, il salotto di MARA VENIER. Un’intervista dove la CARRÀ presentò Carramba, il suo nuovo show che trovò subito l’affetto del pubblico, così grande che proseguì fino al 6 gennaio 2009. Una novità che ha aperto le porte agli show dei sentimenti, a partire da C’è Posta per Te. DOMENICA alle 14 su Rai1, nel MEGLIO di DOMENICA In di questa stagione, verrà inserito un ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 21 dicembre 1995tornò in Rai dopo quattro anni trionfali in Spagna. Per promuovere il nuovo varietà di Rai1scelseIn, il salotto di. Un’intervista dove lapresentò Carramba, il suo nuovo show che trovò subito l’affetto del pubblico, così grande che proseguì fino al 6 gennaio 2009. Una novità che ha aperto le porte agli show dei sentimenti, a partire da C’è Posta per Te.alle 14 su Rai1, neldiIn di questa stagione, verrà inserito un ...

