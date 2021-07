Il clima influenza le dimensioni del corpo umano (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: @Cambridge Uni/Twitter)Vi siete mai chiesti perché le persone di popolazioni nordiche, che vivono in regioni dai climi più freddi, siano in media più massicce rispetto a quelle di popoli che abitano climi più caldi? Secondo i ricercatori dell’università di Cambridge e di Tubinga sarebbe stato proprio il clima, in particolare le temperature, a guidare i cambiamenti nelle dimensioni corporee nel genere umano, dai nostri antichi cugini (Neanderthal, Homo habilis, Homo erectus, etc) fino agli umani moderni. Anche le dimensioni del cervello in milioni di anni sono molto cambiate, ma per gli esperti il ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: @Cambridge Uni/Twitter)Vi siete mai chiesti perché le persone di popolazioni nordiche, che vivono in regioni dai climi più freddi, siano in media più massicce rispetto a quelle di popoli che abitano climi più caldi? Secondo i ricercatori dell’università di Cambridge e di Tubinga sarebbe stato proprio il, in particolare le temperature, a guidare i cambiamenti nelleree nel genere, dai nostri antichi cugini (Neanderthal, Homo habilis, Homo erectus, etc) fino agli umani moderni. Anche ledel cervello in milioni di anni sono molto cambiate, ma per gli esperti il ...

Il clima influenza le dimensioni del corpo umano Wired.it Il clima influenza le dimensioni del corpo umano Le temperature avrebbero guidato la trasformazione della dimensione del corpo dei nostri antenati. Mentre pesano meno sull'evoluzione del cervello ...

Le attività umane hanno aumentato l’intensità delle precipitazioni atmosferiche L’utilizzo intensivo del suolo, le emissioni di Co2 e altre attività umane hanno avuto un impatto continuo sugli eventi atmosferici del pianeta, diventando un fattore scatenante di precipitazioni ...

