Giustizia | partita aperta Di Sarno svela la strategia M5S

C'è anche chi guarda il bicchiere mezzo pieno. Gianfranco Di Sarno, deputato del Movimento Cinque Stelle in Commissione Giustizia, è di quella schiera. "Sulla riforma Cartabia non abbiamo rinnegato nulla". Parto dai commenti più soft. Per l'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede è stata "annacquata una battaglia di anni" e il Movimento "è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche". Io sono meno pessimista. Bonafede sapeva che la nostra riforma della prescrizione richiedeva una riforma del processo penale da attuare entro il 2024, una soluzione andava trovata. Ma c'è un lato positivo della vicenda. Cioè? Finalmente la riforma arriva in Parlamento.

