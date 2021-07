Funerale di Raffaella Carrà: commozione di Vip e gente comune (Di venerdì 9 luglio 2021) Affollatissima la basilica dove si è tenuta la cerimonia funebre. Molti i colleghi e gli amici della Raffa nazionale, la commossa omelia dei frati di San Giovanni Rotondo Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Affollatissima la basilica dove si è tenuta la cerimonia funebre. Molti i colleghi e gli amici della Raffa nazionale, la commossa omelia dei frati di San Giovanni Rotondo

Advertising

Agenzia_Ansa : E' partito tra una folla di fan, operatori tv, giornalisti e fotografi, dalla sua casa a Roma Nord, il carro funebr… - FranAltomare : Manca un’ora al funerale di Raffaella Carrà e per quanto possa sforzarmi non realizzo ancora quanto sia successo. - oriana_libori : RT @oriana_libori: Ho sempre avuto grande stima e simpatia per Raffaella Carrà, ma non capisco perché il suo funerale debba essere trasmess… - Setelecomandoio : Ricordo il funerale di Gigi Proietti ricco di ricordi da parte di tutti, ognuno ha raccontato come ha lasciato il s… - azurewojcik : sto vedendo il funerale di raffaella e inutile dire che ho pianto -