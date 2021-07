François Ozon | Tout s’est bien passé non è né contro | né pro l’eutanasia

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo la sua deviazione estiva con l’inebriante Été 85,si immerge in un film sociale con Tutto è andato bene. Una frase simbolica di un dramma che tratta del fine vita medicalmente assistito richiesto da un burbero ed egoista padre di famiglia ma anche pieno di vitalità accampato da un imponente André Dussollier. Qual è il punto centrale del film? Quest’ultimo chiede alle figlie, accampate da Sophie Marceau e Geraldine Pailhas, giuste e travolgenti, di aiutarlo a morire. Le due sorelle intraprendono quindi una stimolante lotta per aderire alla richiesta del padre. Sophie Marceau “È un ruolo magnifico che accompagna la verità per ...