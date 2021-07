DALLA PIATTAFORMA DIGITALE PER OFFRIRE DA BERE ALLA APP PER LE MANCE VIA SMARTPHONE ECCO LE DIECI STARTUP DELL’INNOVATION VILLAGE A BARNEXT PREVIEW IL FUTURO DEL SETTORE

(Di venerdì 9 luglio 2021) Luca Veronesi, direttore generale di Padova Hall: «Questa anteprima permetterà di scoprire proposte e tendenze che promettono di proiettare ilfood & beverage nelperdaal sistema di miscelazione automatizzato per cocktail,app che permette di inviare e ricevereviaal servizio che gestisce la reputazione del proprio bar sulle piattaforme online di recensioni. Sono le proposte di alcune ...

Advertising

la_Biennale : Opere premiate e titoli da riscoprire. #BiennaleCinemaChannel è la nuova piattaforma streaming promossa dalla Bienn… - chokoolaterie : già dovrebbe essere sparita dalla piattaforma e invece è ancora qui a sfracellare i coglioni - uclpriceless : @SkySport Grazie di tutto ed un grande abbraccio a Lele Adani, ha tutta la mia solidarietà. Continuerò a seguirlo d… - uclpriceless : @leleadani Grazie di tutto ed un grande abbraccio Lele, hai tutta la mia solidarietà. Continuerò a seguirti dalla n… - picciale80 : @leleadani Spero di ritrovarti in qualche altra piattaforma nel prossimo anno???????? sempre dalla parte dei giusti?? -

Ultime Notizie dalla rete : DALLA PIATTAFORMA

Storie di Eccellenza

... consigliando contenuti che mantengono le persone sulla. Questo comporta dei rischi, soprattutto per quanto riguarda la disinformazione. Inoltre,ricerca di Mozilla emerge anche che ...Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da Covid - 19, la certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabilenazionale. Quando la ...Roma, 9 lug. Younited raccoglie 170 milioni di dollari e punta all'obiettivo di "diventare la principale piattaforma europea di credito e pagamento". FinTech eu ...che si terrà online giovedì 22 luglio sulla piattaforma www.valuart.com, e prevede la vendita dell’NFT ricavato dalla celebre opera “Spike” di Banksy. Il 50% dei proventi sarà devoluto in beneficenza.