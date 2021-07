Cos’è e come funziona l’assegno unico familiare (Di venerdì 9 luglio 2021) A partire dal 1° Luglio fino al 31 dicembre 2021 è possibile richiedere i nuovi ANF, gli assegni familiari erogati dall’INPS a sostegno delle famiglie italiane. Scopriamo in questo articolo i requisiti, gli importi e le modalità per inoltrare domanda all’INPS. Il 17 giugno scorso sul proprio sito l’INPS ha pubblicato le nuove tabelle di riferimento ANF aggiornate che servono a calcolare l’importo dell’assegno familiare al quale hanno diritto i richiedenti proporzionato con i livelli di reddito del proprio nucleo familiare. La prima novità riguarda proprio chi già riceve gli assegni familiari ANF che a partire dal 1° luglio ha cominciato a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) A partire dal 1° Luglio fino al 31 dicembre 2021 è possibile richiedere i nuovi ANF, gli assegni familiari erogati dall’INPS a sostegno delle famiglie italiane. Scopriamo in questo articolo i requisiti, gli importi e le modalità per inoltrare domanda all’INPS. Il 17 giugno scorso sul proprio sito l’INPS ha pubblicato le nuove tabelle di riferimento ANF aggiornate che servono a calcolare l’importo delal quale hanno diritto i richiedenti proporzionato con i livelli di reddito del proprio nucleo. La prima novità riguarda proprio chi già riceve gli assegni familiari ANF che a partire dal 1° luglio ha cominciato a ...

