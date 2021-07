Calciomercato Napoli, dietrofront e firma | Resta con Spalletti (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Napoli pensa al Calciomercato, ma deve rivedere le sue strategie in difesa: Maksimovic rifiuta il trasferimento al Betis Siviglia e si prepara alla firma Il Napoli pianifica le mosse… L'articolo Calciomercato Napoli, dietrofront e firma Resta con Spalletti è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 9 luglio 2021) Ilpensa al, ma deve rivedere le sue strategie in difesa: Maksimovic rifiuta il trasferimento al Betis Siviglia e si prepara allaIlpianifica le mosse… L'articoloconè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Napoli, non è esclusa una ripresa delle trattative per trattenere #Maksimovic - DiMarzio : #Napoli, rinnovo del contratto di Di Lorenzo - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#Polverosi: '#Insigne deve restare al #Napoli. #Donnarumma è lì grazie al #Milan ma se ne è fregato'?? - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Inter, #Colpo last #Minute | #Gioiello a zero: lo #Libera il #Presidente! - calciomercatoit : ??#Polverosi: '#Insigne deve restare al #Napoli. #Donnarumma è lì grazie al #Milan ma se ne è fregato'?? -