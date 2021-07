Calciomercato Empoli: in arrivo Piccoli e Kovalenko dall’Atalanta (Di sabato 10 luglio 2021) L’Empoli scatenato sul mercato: dopo l’ufficialità di Vicario, trattativa con l’Atalanta per Piccoli e Kovalenko. Le ultime L’Empoli si attrezza per la Serie A. Il club del presidente Corsi, infatti, ha ufficializzato Guglielmo Vicario in porta in prestito dal Cagliari ma ora vuole rinforzare anche gli altri reparti. Come riportato da Sky Sport, l’Empoli sarebbe in trattativa con l’Atalanta per Roberto Piccoli (attaccante classe 2001) e per Kovalenko, centrocampista arrivato a gennaio a Bergamo ma che non ha mai trovato spazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) L’scatenato sul mercato: dopo l’ufficialità di Vicario, trattativa con l’Atalanta per. Le ultime L’si attrezza per la Serie A. Il club del presidente Corsi, infatti, ha ufficializzato Guglielmo Vicario in porta in prestito dal Cagliari ma ora vuole rinforzare anche gli altri reparti. Come riportato da Sky Sport, l’sarebbe in trattativa con l’Atalanta per Roberto(attaccante classe 2001) e per, centrocampista arrivato a gennaio a Bergamo ma che non ha mai trovato spazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Atalanta, l'Empoli punta Kovalenko: Nel mirino dell'Empoli c'è il... - mick_napoli_ : RT @NicoSchira: #Empoli in chiusura per Roberto #Piccoli (classe 2001: via libera dell'#Atalanta per il prestito. #calciomercato - 24Totale : #Empoli in chiusura per Roberto #Piccoli (classe 2001) via libera dell'#Atalanta per il prestito. #calciomercato - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: #Empoli in chiusura per Roberto #Piccoli (classe 2001: via libera dell'#Atalanta per il prestito. #calciomercato - NicoSchira : #Empoli in chiusura per Roberto #Piccoli (classe 2001: via libera dell'#Atalanta per il prestito. #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Empoli Atalanta, l'Empoli punta Kovalenko Commenta per primo Nel mirino dell 'Empoli c'è il centrocampista Viktor Kovalenko, di proprietà dell 'Atalanta ma poco utilizzato da Gasperini , anche per una serie di guai fisici fino a questo momento. Gli azzurri potrebbero dargli l'...

Vicario Empoli, è ufficiale: il comunicato del club Guglielmo Vicario è il nuovo portiere dell'Empoli: ecco il comunicato del club toscano sull'arrivo dell'estremo difensore dal Cagliari Vicario è il nuovo portiere dell'Empoli. Il comunicato. "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con il Cagliari Calcio per l'acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del diritto alle prestazioni ...

Calciomercato Empoli, stretta per Vicario Corriere dello Sport.it Calciomercato: Pescara, in arrivo Zappella dall’Empoli Calciomercato: il Pescara ha trovato l'accordo con l'Empoli per il laterale destro Davide Zappella. Il Benevento irrompe su Masciangelo. Bunino piace a Gubbio, Pro Vercelli e Monopoli.

CALCIOMERCATO LIVE | Empoli, ufficiale l’arrivo di Vicario. Hongla si trasferisce all’Hellas Verona 10.00 – La società sarda, attraverso un comunicato apparso sul sito del club, ha annunciato l’approdo di Strootman. “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin ...

