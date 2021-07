Biden a Putin | ' Mosca deve fermare attacchi hacker | Usa si difenderanno'

(Di venerdì 9 luglio 2021)agire per smantellare i gruppi dicriminali che conduconocon base in Russia'. E' la richiesta fatta direttamente da Joeal presidente russo, Vladmir, nel corso ...

Advertising

Mattia_Lz : RT @agambella: Conversazione telefonica Biden - Putin. Biden ha chiesto un impegno russo sul tema della cyber Security. Si è parlato anche… - DaustoC : RT @agambella: Conversazione telefonica Biden - Putin. Biden ha chiesto un impegno russo sul tema della cyber Security. Si è parlato anche… - mirko60036887 : RT @agambella: Conversazione telefonica Biden - Putin. Biden ha chiesto un impegno russo sul tema della cyber Security. Si è parlato anche… - Davjd_S : RT @agambella: Conversazione telefonica Biden - Putin. Biden ha chiesto un impegno russo sul tema della cyber Security. Si è parlato anche… - Ilconservator : RT @agambella: Conversazione telefonica Biden - Putin. Biden ha chiesto un impegno russo sul tema della cyber Security. Si è parlato anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Putin

Mosca 'deve agire per smantellare i gruppi di hacker criminali che conducono attacchi con base in Russia'. E' la richiesta fatta direttamente da Joeal presidente russo, Vladmir, nel corso di una telefonata. Lo ha reso noto la Casa Bianca, sottolineando che il presidente americano ha ribadito che 'gli Stati Uniti adotteranno ogni ...19.35agisca per fermare hacker "Gli Stati Uniti faranno tutte le mosse necessarie per difendere il proprio popolo e le infrastrutture cruciali di fronte a queste continue sfide". E' il monito ...Mosca "deve agire per smantellare i gruppi di hacker criminali che conducono attacchi con base in Russia". E' la richiesta fatta direttamente da Joe Biden al presidente russo, Vladmir Putin, nel corso ...Washington, 9 luglio 2021 - E' durato circa un'ora il colloquio telefonico tra Joe Biden e Vladimir Putin. Lo detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Al centro della telefonata, gli attacchi ...