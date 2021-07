Applausi | lacrime e commozione ai funerali di Raffaella Carrà

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il feretro, in una semplice bara di legno come quella scelta da Giovanni Paolo II, arriva alle 12 in punto in piazza del Campidoglio, tra gli, la, e ledella folla radunata nella piazza capitolina al termine di tre giornate di omaggio alla regina della televisione italiana. Idirappresentano l'ultimo viaggio su questa terra della diva. A renderle omaggio ci sono la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, il candidato sindaco Roberto Gualtieri. Nelle prime file Sergio Japino, i suoi ...