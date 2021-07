Amici 20: Tancredi è stato bocciato all'esame per la patente (Di venerdì 9 luglio 2021) Tancredi è sicuramente uno dei cantanti usciti da Amici 20 più apprezzati dal pubblico a casa. L'ex allievo della scuola di canto e ballo più famosa d'Italia si è distinto all'interno del talent show soprattutto per la sua scrittura che risulta fresca e allo stesso tempo molto introspettiva. Nell'ultimo periodo il cantante sta ottenendo molte soddisfazioni grazie alla sua canzone Las Vegas e proprio per questo sono in molti a cercare di intervistarlo. Nel corso del pomeriggio di ieri, il giovane aveva in programma un'intervista con Andrea Conti e Claudia Rossi, conduttori del talk Programma di FqMagazine de Il Fatto Quotidiano. Tancredi ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 luglio 2021)è sicuramente uno dei cantanti usciti da20 più apprezzati dal pubblico a casa. L'ex allievo della scuola di canto e ballo più famosa d'Italia si è distinto all'interno del talent show soprattutto per la sua scrittura che risulta fresca e allo stesso tempo molto introspettiva. Nell'ultimo periodo il cantante sta ottenendo molte soddisfazioni grazie alla sua canzone Las Vegas e proprio per questo sono in molti a cercare di intervistarlo. Nel corso del pomeriggio di ieri, il giovane aveva in programma un'intervista con Andrea Conti e Claudia Rossi, conduttori del talk Programma di FqMagazine de Il Fatto Quotidiano....

Advertising

infoitcultura : Aka 7even e Tancredi, la calda estate delle star di “Amici di Maria De Filippi” in diretta con Claudia… - angelicapenny : RT @fattoquotidiano: Aka 7even e Tancredi, la calda estate delle star di “Amici di Maria De Filippi” in diretta con Claudia Rossi e Andrea… - patrizi97203512 : RT @lgiornididomani: Raga urlo Basically mia sorella si è vista con un'amica dopo tanto tempo, che le ha chiesto come stessi io e poi “tra… - lgiornididomani : Raga urlo Basically mia sorella si è vista con un'amica dopo tanto tempo, che le ha chiesto come stessi io e poi “… - chopina_ol : MDF, purtroppo, ha riconfermato Arisa per la prossima edizione di Amici. Ne farò a meno e continuerò a guardare so… -