Windows 11 taglierà fuori molti processori per motivi di sicurezza

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo parlato molto di11, soprattutto dopo il leak di una versione preliminare e la successiva presentazione ufficiale di Microsoft. In particolare, i requisiti minimi di sistema hanno colto di sorpresa tantissime persone, in quanto lascerebberotantissimi dispositivi, anche non troppo vecchi. Vi riportiamo nuovamente l’elenco: CPU: con due o più core a 64-bit da 1GHz o maggiore e che facciano parte della lista dicompatibili RAM: 4GB o maggiore Archiviazione: è richiesto uno spazio di almeno 64GB GPU: compatibile con DirectX 12 o successivo, con driver WDDM 2.0 Firmware: ...

Ultime Notizie dalla rete : Windows taglierà

Il Fatto Quotidiano

Questi PC potevano comunque aggiornarsi a11, anche se una notifica avrebbe sconsigliato i proprietari. Se così stanno le cose, Microsoftfuori pure un suo dispositivo, l'All - in - ...... Electronic Arts battlefield 2042 Battlefield 2042 è in uscita il 22 ottobre 2021 per PC... Sarà dunque un titolo next - gen che, nonostante alcune differenze che vedremo tra poco, non...