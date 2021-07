Una mamma per amica, Chad Michael Murray: 'La reazione dei fan non è stata quella che mia spettavo' (Di giovedì 8 luglio 2021) "Una risposta che ricevo sempre su Tristan è quanto i fan lo amino" ha svelato l'attore a NBC Today. "Sul serio. Nessuno è mai venuto da me per dirmi 'Tristan è un idiota! Perché la chiamavi Mary?' ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021) "Una risposta che ricevo sempre su Tristan è quanto i fan lo amino" ha svelato l'attore a NBC Today. "Sul serio. Nessuno è mai venuto da me per dirmi 'Tristan è un idiota! Perché la chiamavi Mary?' ...

Advertising

EnricoLetta : Mamma che paura! Che sofferenza contro una ???? davvero bella. A domenica! E io spero sia contro gli inglesi! #ItaliaSpagna Forza???? - chetempochefa : “Mia nonna Andreina è stata la prima a credere in me, mia mamma voleva che andassi a scuola, sposassi un architetto… - Corriere : Perdono casa e lavoro, madre e figlio vanno a vivere in auto in una piazzola dell’autostrada A1 - lovefoolstar : RT @Luca_15_5: Mi chiamo Pirata Nessuno mi prende Dicono che faccio impressione con questo occhietto così?? A breve il mio stallo finirà e s… - Diegorizzi28 : Ciao mi chiamo Rino , mi faresti gentilmente un RT cosi ho la possibilità che una mamma mi adotti , grazie ???? -