(Di giovedì 8 luglio 2021) Uomini e Donne L’ex tronista ha aggiornato i fan dopo aver ricevuto i risultati della biopsia: dovrà sottoporsi a una nuova visita ad agosto Pubblicato su 8 Luglio 2021ha rivelato perché si è operata. Le sue preoccupazioni e i suoi timori di quei giorni oggi sono ben più chiari, dopo che ha spiegato tutto per bene. Ha preferito prendersi qualche giorno prima di condividere con i fan su Instagram i risultati del suo ultimo esame. A fine giugno si è sottoposta a un intervento chirurgico in cui, ha spiegato, il chirurgo ha usato un laser per fermare un. Prima di conoscere il ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : “#Processo #Tumorale #Iniziato…”. Dopo l’#Intervento l’ex UeD #Spiega la #Scoperta dei #Medici: “Giorni duri”… - infoitcultura : UeD, Sabrina Ghio: “Il processo tumorale era iniziato”, come sta ora -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Sabrina

L'ex tronista ha aggiornato i fan dopo aver ricevuto i risultati della biopsia: dovrà sottoporsi a una nuova visita ad ...Questo il messaggio integrale pubblicato dall'ex voltosul suo profilo Instagram: Quindi ha ... Vale a dire Denise Pantano, Barbara de Santi,Travaglini eMartinengo di Temptation ...Poi però non dormo, alle quattro di notte o alle cinque mi giro e mi rigiro nel letto”. Dunque Sabrina Ghio si è operata per bloccare un processo tumorale Ad agosto Sabrina Ghio si sottoporrà a una ...Luisa Anna Monti, 49 anni ed ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, nella giornata di ieri, ha reso noto che le è stato diagnosticato un tumore al seno. Immediato il tam tam sulle agenzie di stampa ...