Tre rapine con il compagno e le figlie | donna di 26 anni nei guai nel Casertano

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha preso parte ad almeno trecommesse dal, portandosi dietro anche ledi 7 e 8. E’ l’accusa a carico di unadi 26, della quale non è stato reso noto il nome. La Polizia le ha notificato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Il convivente della, Angelo Morgillo, è stato arrestato il 30 marzo scorso per una rapina commessa ai ddi una profumeria di Caserta. In quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Tre rapine

L., 26 anni, ritenuta responsabile di aver commesso, in concorso con il convivente Angelo Morgillo (già tratto in arresto), nel solo mese di marzo scorso, aggravate. Oggi 8 luglio 2021, personale della Polizia di Stato - Squadra Mobile di Caserta, ha eseguito, su delega di questa Procura della Repubblica, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta hanno eseguito, su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere, la misura cautelare dell'obbligo di ...