Tommaso Zorzi | Selvaggia Lucarelli lo attacca brutalmente e lui la asfalta “lei fa sempre così | prima …”

(Di giovedì 8 luglio 2021)si sono scontrati sui social in un modo molto violento alimentato da parole e frecciate pesanti che si sono reciprocamente scambiati. Tutto è iniziato per un video che ha postatomentre piangeva per la morte di Raffaella Carrà e con lache lo ha commentato: “Con quello che si fa il video selfie mentre gli viene l’occhio umido per la Carrà oggi ho visto tutto”. La lite traDopo il commento di ...

non le manda a dire a nessuno, nemmeno a Selvaggia Lucarelli , con cui c'è stato un duro botta e risposta su Instagram per una Storia che l'influencer ha fatto per commemorare la morte ... Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli si sono scontrati sui social in un modo molto violento alimentato da parole e frecciate pesanti che si sono reciprocamente scambiati. Tutto è iniziato per un video ...