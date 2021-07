Terrorismo, due arresti per l’ordigno al Centro per l’impiego: contestavano il lockdown (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri del Ros e dai militari del Comando Provinciale di Avellino con l’accusa di Terrorismo le due persone ritenute responsabili di aver fatto esplodere nella primavera 2020 un ordigno artigianale di fronte al Centro per l’impiego di Avellino per contestare, in questa maniera, le scelte politiche del lockdown adottate all’epoca dal governo nel tentativo nel contrastare, così, la diffusione del Coronavirus. I carabinieri hanno dato seguito alle due misure cautelari in carcere, emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri del Ros e dai militari del Comando Provinciale di Avellino con l’accusa dile due persone ritenute responsabili di aver fatto esplodere nella primavera 2020 un ordigno artigianale di fronte alperdi Avellino per contestare, in questa maniera, le scelte politiche deladottate all’epoca dal governo nel tentativo nel contrastare, così, la diffusione del Coronavirus. I carabinieri hanno dato seguito alle due misure cautelari in carcere, emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia e ...

