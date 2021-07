Sifu: un nuovo video di gameplay dallo State of Play – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 luglio 2021) Vediamo questo nuovo video di gamePlay di Sifu, rilasciato in occasione dello State of Play di luglio 2021.. In occasione dello State of Play di luglio 2021 è stato rilasciato un nuovo video di gamePlay di Sifu, picchiaduro 3D davvero interessante. Nel filmato vediamo il protagonista combattere all’interno di un club. Sifu uscirà su PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5 all’inizio del ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 luglio 2021) Vediamo questodidi, rilasciato in occasione delloofdi luglio 2021.. In occasione delloofdi luglio 2021 è stato rilasciato undidi, picchiaduro 3D davvero interessante. Nel filmato vediamo il protagonista combattere all’interno di un club.uscirà su PC (via Epic Games Store),Station 4 eStation 5 all’inizio del ...

