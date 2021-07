Serie B | riparte il progetto ' Inviato Aic sul campo'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Le 'bandiere' del calcio tornano negli stadi dove sono stati protagonisti da calciatori. In tutte le gare dellaB 2021/2022, un ex calciatore avrà modo di ripercorrere le sue esperienze di ...

Il progetto - nato nei playoff della serie B 2018/19 e proseguito con successo nella stagione 2019/2020, fino all'interruzione dovuta al Covid - nasce dalla volontà della Lega B di allargare le ...

Andrea Ciceri riparte dal NibionnOggiono in attesa di sviluppi che dovrebbero poi portare la società lecchese in direzione San Giuliano. Ieri pomeriggio la presentazione ufficiale proprio nella sede d ...

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Le 'bandiere' del calcio tornano negli stadi dove sono stati protagonisti da calciatori. In tutte le gare della serie B 2021/2022, un ex calciatore avrà modo di ripercorrere le ...