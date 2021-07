Sergio Ramos al Psg, ora è ufficiale: 'New diamond in Paris' (Di giovedì 8 luglio 2021) PARIGI (FRANCIA) - Sergio Ramos è ufficialmente un nuovo difensore del Psg. Il club francese ha annunciato la chiusura della trattativa (fino al 2023) attraverso un video pubblicato sui propri canali ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) PARIGI (FRANCIA) -è ufficialmente un nuovo difensore del Psg. Il club francese ha annunciato la chiusura della trattativa (fino al 2023) attraverso un video pubblicato sui propri canali ...

Advertising

ESPNFC : Sergio Ramos has arrived at PSG ???? (via @CanalSupporters) - DiMarzio : #Calciomercato | #Ufficiale l'arrivo di Sergio #Ramos al #PSG: ha firmato un biennale - Jon_LeGossip : OFFICIAL: PSG sign Sergio Ramos on a contract until 2023. - 4KTGG : RT @ActuFoot_: Pochettino x Sergio Ramos. ???? ?? @PSG_inside - smollou : RT @ActuFoot_: Pochettino x Sergio Ramos. ???? ?? @PSG_inside -