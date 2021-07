Programmi TV di stasera, venerdì 9 luglio 2021. Quarto Grado torna sul caso Denise Pipitone (Di venerdì 9 luglio 2021) Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Rai1, ore 22.00: Top Dieci Replica Due squadre di vip si sfidano sulle classifiche di ogni genere nel programma condotto da Carlo Conti. In questa puntata: I Principi Abusivi (Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani) contro I Don Matteo (Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica). Rai2, ore 21.20: L’uomo che non ho mai sposato Film del 2019 di Lane Shefter Bishop con Karissa Lee Staples e Matt Cohen. Trama: Dopo un grave incidente, Kelsey si risveglia dal coma con una lieve amnesia e non ricorda nulla dell’uomo che si trova al capezzale, Jason, che sostiene di essere suo marito. Una volta ripresasi, accetta di partire in ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 luglio 2021) Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Rai1, ore 22.00: Top Dieci Replica Due squadre di vip si sfidano sulle classifiche di ogni genere nel programma condotto da Carlo Conti. In questa puntata: I Principi Abusivi (Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani) contro I Don Matteo (Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica). Rai2, ore 21.20: L’uomo che non ho mai sposato Film del 2019 di Lane Shefter Bishop con Karissa Lee Staples e Matt Cohen. Trama: Dopo un grave incidente, Kelsey si risveglia dal coma con una lieve amnesia e non ricorda nulla dell’uomo che si trova al capezzale, Jason, che sostiene di essere suo marito. Una volta ripresasi, accetta di partire in ...

Advertising

MorelliFranky : @the_euphoria7 I miei programmi stasera sono di leccarti tutta la tua patata?????????? - Domenic50617363 : In primo momento mi è sembrato di vedere le signorine buonasera. ..signori i programmi di stasera sono ....????#tzvip… - __InkedStyle : @Noninfluente sto aspettando la pizza.... la pizza che ti piace tanto???????????????? Programmi per stasera? - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 9 luglio 2021 - max78367 : RT @pattymoglie: Programmi per stasera? ospito con mio marito guardone 1-2 singoli -