Politt in solitaria, arriva primo al traguardo di Nimes (Di giovedì 8 luglio 2021) Politt conquista la dodicesima Tappa del tour de France a Nimes dopo 159,4 Km. Rimane leader della classifica generale Pogacar, riuscendo a tenere costante il vantaggio sugli inseguitori, Uran in ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021)conquista la dodicesima Tappa del tour de France adopo 159,4 Km. Rimane leader della classifica generale Pogacar, riuscendo a tenere costante il vantaggio sugli inseguitori, Uran in ...

Advertising

antoniocortese : RT @Eurosport_IT: 'È un sogno, è la mia passione, è il ciclismo. È la vittoria più bella che potessi mai fare' Nils Politt fa un colpaccio… - Paolo18030138 : RT @Eurosport_IT: 'È un sogno, è la mia passione, è il ciclismo. È la vittoria più bella che potessi mai fare' Nils Politt fa un colpaccio… - Eurosport_IT : 'È un sogno, è la mia passione, è il ciclismo. È la vittoria più bella che potessi mai fare' Nils Politt fa un col… - Claritta61 : RT @RaiNews: #TourDeFrance, #Politt vince la frazione in solitaria, ottenendo il primo successo in carriera nella Grande Boucle https://t.… - RaiNews : #TourDeFrance, #Politt vince la frazione in solitaria, ottenendo il primo successo in carriera nella Grande Boucle -