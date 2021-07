Missoni e Palm Angels | la coppia che forse non ti aspetti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Non esiste futuro quando si dimentica il passato. Non esiste innovazione quando si abbandona la tradizione. Lo sa bene Missioni, eccellenza della moda italiana dal 1953, anno in cui Ottavio e Rositahanno iniziato a dare un nuovo colore al made in Italy.non è solo un marchio di moda ma, come ha più volte sottolineato Angelaè «uno stile di vita», scandito dallo zig zag dei capi - che preservano il meglio dell’artigianalità del nostro Paese - e da quell’accostamento di toni, cuciture e stampe che trasformano la moda in un gioco. È in questo gioco di forme e di colori che si inserisce la nuova collaborazione con il ...

I due brand hanno collaborato insieme per realizzare una capsule in vendita in tutto il mondo a partire dal 30 giugno sui rispettivi e - store, in tutte le boutiqueAngels eoltre che ...... la collezione è in vendita in tutto il mondo a partire dal 30 giugno su palmangels.com ,.com , nelle boutique dei due brand e in selezionati rivenditoriAngels. 'Con questa ...Il marchio di Ngg fa incursione nell’archivio della maison italiana per reinterpretare forme, tessuti e colori. Il risultato è un’atmosfera da safari cittadino, dove dominano le stampe spray e le line ...Le due maison italiane, particolarmente attive in questo periodo, hanno combinato i loro stili in una collezione di 150 capi per uomo e donna, che sarà in vendita a partire dal 30 giugno.