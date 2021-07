Milan, Tonali: “Maldini è una leggenda, fa sempre effetto parlarci” (Di giovedì 8 luglio 2021) Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Milan. Ecco le sue dichiarazioni sulla leggenda Paolo Maldini, rilasciate al canale ufficiale del club Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 luglio 2021) Sandroè ufficialmente un giocatore del. Ecco le sue dichiarazioni sullaPaolo, rilasciate al canale ufficiale del club

Advertising

acmilan : ??? 'Ready for the new season' Sandro's exclusive interview with Milan TV ??? ??? 'Sono pronto per questa stagione'… - AntoVitiello : #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Sandro #Tonali da… - AntoVitiello : Arrivato #Tonali a Casa #Milan per la firma sul contratto ??? - KhanifahYusuf : RT @AntoVitiello: L'arrivo di #Tonali a Milanello #Milan - LukeFenek : RT @doublegiem: Tonali ha quello che pochi altri calciatori della sua generazione hanno, il cervello. Una squadra che gli offrisse 2 mln l'… -