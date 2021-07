Manifesti di estrema destra contro il Ddl Zan alla Sapienza: la risposta degli studenti (Di giovedì 8 luglio 2021) Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di “Prisma – collettivo LGBTQIA+ Sapienza”. In questi giorni il dibattito sull’approvazione della legge Zan si è riacceso. Dopo il Vaticano che invoca il concordato e le forze partitiche che stanno tornando sui loro passi in vista della discussione in Senato prevista per il 13 luglio, anche all’università La Sapienza arriva l’onda omobilesbotransfobica. Martedì, in pieno giorno, intorno alla città universitaria della Sapienza sono comparsi dei Manifesti aggressivi in opposizione violenta al Ddl Zan firmati Generazione Popolare, gruppo giovanile di ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021) Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di “Prisma – collettivo LGBTQIA+”. In questi giorni il dibattito sull’approvazione della legge Zan si è riacceso. Dopo il Vaticano che invoca il concordato e le forze partitiche che stanno tornando sui loro passi in vista della discussione in Senato prevista per il 13 luglio, anche all’università Laarriva l’onda omobilesbotransfobica. Martedì, in pieno giorno, intornocittà universitaria dellasono comparsi deiaggressivi in opposizione violenta al Ddl Zan firmati Generazione Popolare, gruppo giovanile di ...

