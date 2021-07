Luis Alberto fa discutere: l’accaduto a Formello (Di giovedì 8 luglio 2021) Stando a quanto evidenziato dalla redazione di tuttomercatoweb.com, sorgono già problemi in casa Lazio. In particolare, si parla di Luis Alberto: il giocatore era atteso ieri al raduno della squadra biancoceleste per le visite mediche di rito e ha deciso di non presentarsi per prendersi qualche giorno in più di relax. Resta ancora da capire e chiarire la posizione della società capitolina. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) Stando a quanto evidenziato dalla redazione di tuttomercatoweb.com, sorgono già problemi in casa Lazio. In particolare, si parla di: il giocatore era atteso ieri al raduno della squadra biancoceleste per le visite mediche di rito e ha deciso di non presentarsi per prendersi qualche giorno in più di relax. Resta ancora da capire e chiarire la posizione della società capitolina. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

