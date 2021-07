Letizia di Spagna | una favola in bianco | top a mantella e pantaloni che scolpiscono

Leggi su dilei

(Di giovedì 8 luglio 2021)dinon tradisce le aspettative quando si presenta alla Fiera Internazionale di Arte Contemporanea, ARCO, a Madrid. Vetrina per i suoi look più estremi e affascinanti, quest’anno ci delizia con un outfit total white con un top a cappa originalissimo, firmato On Atlas. Dopo aver osato con l’abito in pelle nera o con i capelli ricci,disceglie un completoimmacolato, davvero di grande eleganza e raffinatezza. D’altro canto, si tratta di celebrare i 40 anni della celebre fiera e la Reina sceglie un look che sia all’altezza delle opere d’arte e della contemporaneità. Come ...