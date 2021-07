Lavoro: un master in Data Analysis per gli over 40 senza un impiego (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Un master per professionisti over 40 rimasti senza Lavoro dedicato alla Data Analysis, una delle competenze più richieste al momento sul mercato del Lavoro. E' il progetto pilota, gratuito, voluto da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, che erogherà 75 borse di studio a totale copertura dei costi, e realizzato da Talent Garden. Si parte a settembre, per formare i primi 25 professionisti tra i 40 e i 50 anni senza un'occupazione anche a causa della pandemia, domiciliati o residenti in Regione Lombardia. Le altre 50 borse ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Unper professionisti40 rimastidedicato alla, una delle competenze più richieste al momento sul mercato del. E' il progetto pilota, gratuito, voluto da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, che erogherà 75 borse di studio a totale copertura dei costi, e realizzato da Talent Garden. Si parte a settembre, per formare i primi 25 professionisti tra i 40 e i 50 anniun'occupazione anche a causa della pandemia, domiciliati o residenti in Regione Lombardia. Le altre 50 borse ...

