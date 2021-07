La frecciata di Mourinho all’Inter: «Facile vincere e non pagare gli stipendi. Conte? Non potete paragonarlo a me» – Il video (Di giovedì 8 luglio 2021) La stagione deve ancora iniziare, e José Mourinho già alza i toni contro i suoi rivali. Se c’è da criticare l’Inter, club con il quale il portoghese ha vinto il triplete, l’allenatore della Roma non fa complimenti. Nella conferenza stampa di oggi, 8 luglio, lo special one, ha spiegato che è presto per parlare di scudetti e coppe. «I titoli arriveranno, ma deve essere un calcio sostenibile – e qui lascia partire la prima stoccata ai nerazzurri -. Facile vincere se poi non hai soldi per pagare gli stipendi». Il club di Milano, per appianare i debiti, ha recentemente venduto Achraf Hakimi al Paris Saint ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) La stagione deve ancora iniziare, e Joségià alza i toni contro i suoi rivali. Se c’è da criticare l’Inter, club con il quale il portoghese ha vinto il triplete, l’allenatore della Roma non fa complimenti. Nella conferenza stampa di oggi, 8 luglio, lo special one, ha spiegato che è presto per parlare di scudetti e coppe. «I titoli arriveranno, ma deve essere un calcio sostenibile – e qui lascia partire la prima stoccata ai nerazzurri -.se poi non hai soldi pergli». Il club di Milano, per appianare i debiti, ha recentemente venduto Achraf Hakimi al Paris Saint ...

Advertising

I_M__mensamente : Raga....la frecciata di #Mourinho su vittorie isolate e stipendi nn pagati....è rivolta chiaramente a noi....nn fat… - ilgiornale : 'Quando parli dell'Inter, nessuno può essere paragonato a me o Herrera', la frecciata di Mourinho a Conte. Poi una… - LaNoiaUccide : RT @Matador1337: La verità è che #Mourinho alla Roma è la soluzione ideale per gran parte degli interisti. Possono dilaniarsi perché non è… - infoitsalute : Biasin: «Mou frecciata all’Inter? Ci sta, non sarebbe Mourinho» - UsKtar : frecciata assolutamente nel suo personaggio, si sta già cercando i nemici...davanti ai microfoni rimane il più gra… -