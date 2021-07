Haiti | assassinato il presidente Moise Uccisi 4 mercenari | altri due in arresto

Advertising

Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - petergomezblog : Haiti, il presidente Jovenel Moïse assassinato: ucciso a casa da un commando di “elementi stranieri” - SF67803545 : RT @paradoxMKD: Il presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato. Il primo ministro ha dichiarato che l' attacco proviene da un g… - Gianga87 : Haiti, uccisi 4 presunti assassini del presidente Moise. Altri due arrestati - Mondo - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti assassinato

Lo ha annunciato il direttore generale della polizia nazionale di, Léon Charles. 'Quattro ... Il presidente Mo‹se è statoda un commando armato in piena notte nella sua ...- Il presidente diJuvenel Moise,la notte scorsa all'interno della sua residenza da un commando di uomini armati, aveva 53 anni. Alle spalle aveva un passato da imprenditore agricolo di successo, come ...Le truppe statunitensi sono entrate ad Haiti nel 1994 per rimuovere il regime militare e riportare Aristide al potere (Today.it) Il presidente Moïse è stato assassinato da un commando armato in piena ...Si tratterebbe di "mercenari" stranieri. Liberati i 3 poliziotti che erano stati presi in ostaggio. La first lady, portata in ospedale a Miami, sarebbe fuori pericolo ...