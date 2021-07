Giustizia: Serracchiani, 'riforma opportunità irripetibile, stop muri ideologici' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo un'opportunità irripetibile per fare una riforma di sistema che serve al Paese. Non si può restare fermi, anche per non mettere a rischio le risorse del Pnrr. Questo è il momento delle soluzioni condivise per il bene della comunità nazionale e non dei muri ideologici che in passato hanno impedito le riforme". Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera. "Sosteniamo lo sforzo della ministra Cartabia. E' il tempo delle riforme ambiziose, che servono ai cittadini, alle imprese, alla Giustizia e alla crescita per un forte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo un'per fare unadi sistema che serve al Paese. Non si può restare fermi, anche per non mettere a rischio le risorse del Pnrr. Questo è il momento delle soluzioni condivise per il bene della comunità nazionale e non deiche in passato hanno impedito le riforme". Lo afferma Debora, capogruppo del Pd alla Camera. "Sosteniamo lo sforzo della ministra Cartabia. E' il tempo delle riforme ambiziose, che servono ai cittadini, alle imprese, allae alla crescita per un forte ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Serracchiani, 'riforma opportunità irripetibile, stop muri ideologici'... - Stocca64 : RT @Stocca64: Il #Pd si rende conto del sostegno degli #italiani per i #referendum e si lamenta, come ha fatto la #Serracchiani contro #Sal… - CGalezzi : RT @GabrieleIuvina1: Mamma mia!!!!! I manettari che non vogliono la riforma della giustizia si lamentano del referendum. Perché non fate un… - GabrieleIuvina1 : Mamma mia!!!!! I manettari che non vogliono la riforma della giustizia si lamentano del referendum. Perché non fate… - acino2020 : RT @Blowjoint: @serracchiani A proposito di giustizia, sarebbe possibile parlare di legalizzazione della #cannabis, dal momento che il 35%… -