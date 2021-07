Giustizia, Draghi accelera su riforma: incognita M5S in Cdm (Di giovedì 8 luglio 2021) Una posizione “non c’è ancora”. Sulla riforma del processo penale, ‘bandiera’ grillina del precedente governo, il M5S mostra le difficoltà di una fase di profondo travaglio interno. Oggi la riforma Cartabia potrebbe planare in Cdm: il condizionale è d’obbligo, perché sul suo arrivo in Consiglio dei ministri si registrano voci contrastanti. E se via Arenula sembra propendere, assieme a Palazzo Chigi, per un’accelerazione, c’è chi tra i ministri prova a frenare: “I tempi non sono ancora maturi”, il leitmotiv che rimbalza soprattutto nelle file grilline ma non solo. Perché anche in altre forze di maggioranza si teme l’incidente in Cdm, con i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Una posizione “non c’è ancora”. Sulladel processo penale, ‘bandiera’ grillina del precedente governo, il M5S mostra le difficoltà di una fase di profondo travaglio interno. Oggi laCartabia potrebbe planare in Cdm: il condizionale è d’obbligo, perché sul suo arrivo in Consiglio dei ministri si registrano voci contrastanti. E se via Arenula sembra propendere, assieme a Palazzo Chigi, per un’zione, c’è chi tra i ministri prova a frenare: “I tempi non sono ancora maturi”, il leitmotiv che rimbalza soprattutto nelle file grilline ma non solo. Perché anche in altre forze di maggioranza si teme l’incidente in Cdm, con i ...

Advertising

fattoquotidiano : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa morire p… - luisaloffredo28 : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa 'morire'… - nexoslaika : RT @serebellardinel: Per questo #Conte e il @Mov5Stelle andavano eliminati, perchè con la nuova Schiforma sulla #giustizia di #Draghi e #Ca… - MariaAversano1 : RT @Stefano173456: Non voglio rinnovare ulteriori polemiche. Mi urge ricordare (ho votato a favore della partecipazione del M5S al gov Drag… - lagracchiatrice : Riforma giustizia: il pm può ricorrere in appello la difesa no. Grazie draghi -